Sanntidspris for Market Maker DAO er i dag 0.00266192 USD.MMDAO markedsverdien er 266,192 USD. Spor sanntids MMDAO to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om MMDAO

MMDAO Prisinformasjon

Hva er MMDAO

MMDAO teknisk dokument

MMDAO Offisiell nettside

MMDAO tokenomics

MMDAO Prisprognose

Market Maker DAO Logo

Market Maker DAO Pris (MMDAO)

Ikke oppført

1 MMDAO til USD livepris:

$0.00266192
$0.00266192
+4.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Market Maker DAO (MMDAO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:38:43 (UTC+8)

Market Maker DAO pris i dag

Sanntids Market Maker DAO (MMDAO) pris i dag er $ 0.00266192, med en 4.11% endring de siste 24 timene. Nåværende MMDAO til USD konverteringssats er $ 0.00266192 per MMDAO.

Market Maker DAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 266,192, med en sirkulerende forsyning på 100.00M MMDAO. I løpet av de siste 24 timene MMDAO har den blitt handlet mellom $ 0.00255412(laveste) og $ 0.00272995 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04386478, mens tidenes laveste notering var $ 0.00253393.

Kortsiktig har MMDAO beveget seg +0.22% i løpet av den siste timen og -12.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Market Maker DAO (MMDAO) Markedsinformasjon

$ 266.19K
$ 266.19K

--
--

$ 266.19K
$ 266.19K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Market Maker DAO er $ 266.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMDAO er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 266.19K.

Market Maker DAO prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00255412
$ 0.00255412
24 timer lav
$ 0.00272995
$ 0.00272995
24 timer høy

$ 0.00255412
$ 0.00255412

$ 0.00272995
$ 0.00272995

$ 0.04386478
$ 0.04386478

$ 0.00253393
$ 0.00253393

+0.22%

+4.11%

-12.76%

-12.76%

Market Maker DAO (MMDAO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Market Maker DAO til USD ble $ +0.00010506.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Market Maker DAO til USD ble $ -0.0005595747.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Market Maker DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Market Maker DAO til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00010506+4.11%
30 dager$ -0.0005595747-21.02%
60 dager$ 0--
90 dager$ 0--

Prisforutsigelse for Market Maker DAO

Market Maker DAO (MMDAO) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMDAO for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Market Maker DAO (MMDAO) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Market Maker DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Market Maker DAO vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for MMDAO prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Market Maker DAO prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Market Maker DAO (MMDAO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Market Maker DAO

Hvor mye vil 1 Market Maker DAO være verdt i 2030?
Hvis Market Maker DAO skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Market Maker DAO priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:38:43 (UTC+8)

Utforsk mer om Market Maker DAO

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.5250

$0.0001212

$0.5250

$0.00000005906

$0.000000000294

$0.00000002130

$0.0000006205

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.