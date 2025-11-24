Market Maker DAO pris i dag

Sanntids Market Maker DAO (MMDAO) pris i dag er $ 0.00266192, med en 4.11% endring de siste 24 timene. Nåværende MMDAO til USD konverteringssats er $ 0.00266192 per MMDAO.

Market Maker DAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 266,192, med en sirkulerende forsyning på 100.00M MMDAO. I løpet av de siste 24 timene MMDAO har den blitt handlet mellom $ 0.00255412(laveste) og $ 0.00272995 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04386478, mens tidenes laveste notering var $ 0.00253393.

Kortsiktig har MMDAO beveget seg +0.22% i løpet av den siste timen og -12.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Market Maker DAO (MMDAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 266.19K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 266.19K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Market Maker DAO er $ 266.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMDAO er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 266.19K.