Market Dominance (MD) Informasjon Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal. Offisiell nettside: https://dominance.market/ Kjøp MD nå!

Market Dominance (MD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Market Dominance (MD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Total forsyning: $ 550.53M $ 550.53M $ 550.53M Sirkulerende forsyning: $ 550.53M $ 550.53M $ 550.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M All-time high: $ 0.01319383 $ 0.01319383 $ 0.01319383 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00483052 $ 0.00483052 $ 0.00483052 Lær mer om Market Dominance (MD) pris

Market Dominance (MD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Market Dominance (MD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MDs tokenomics, kan du utforske MD tokenets livepris!

