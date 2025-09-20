Dagens Market Dominance livepris er 0.00488811 USD. Spor prisoppdateringer for MD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Market Dominance livepris er 0.00488811 USD. Spor prisoppdateringer for MD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MD

MD Prisinformasjon

MD Offisiell nettside

MD tokenomics

MD Prisprognose

Market Dominance Pris (MD)

1 MD til USD livepris:

$0.00488806
$0.00488806
-5.20%1D
Market Dominance (MD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:31:00 (UTC+8)

Market Dominance (MD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00485869
24 timer lav
$ 0.00515759
24 timer høy

$ 0.00485869
$ 0.00515759
$ 0.01319383
$ 0
-0.11%

-5.22%

-18.39%

-18.39%

Market Dominance (MD) sanntidsprisen er $0.00488811. I løpet av de siste 24 timene har MD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00485869 og et toppnivå på $ 0.00515759, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MD er $ 0.01319383, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MD endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -5.22% over 24 timer og -18.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Market Dominance (MD) Markedsinformasjon

$ 2.69M
--
$ 2.69M
550.62M
550,617,012.163237
Nåværende markedsverdi på Market Dominance er $ 2.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MD er 550.62M, med en total tilgang på 550617012.163237. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.69M.

Market Dominance (MD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Market Dominance til USD ble $ -0.000269483927847783.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Market Dominance til USD ble $ -0.0004536263.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Market Dominance til USD ble $ -0.0021592091.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Market Dominance til USD ble $ -0.002244076576622927.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000269483927847783-5.22%
30 dager$ -0.0004536263-9.28%
60 dager$ -0.0021592091-44.17%
90 dager$ -0.002244076576622927-31.46%

Hva er Market Dominance (MD)

Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token.  Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.

Market Dominance (MD) Ressurs

Market Dominance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Market Dominance (MD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Market Dominance (MD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Market Dominance.

MD til lokale valutaer

Market Dominance (MD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Market Dominance (MD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Market Dominance (MD)

Hvor mye er Market Dominance (MD) verdt i dag?
Live MD prisen i USD er 0.00488811 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MD til USD er $ 0.00488811. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Market Dominance?
Markedsverdien for MD er $ 2.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MD?
Den sirkulerende forsyningen av MD er 550.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMD ?
MD oppnådde en ATH-pris på 0.01319383 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MD?
MD så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MD er -- USD.
Vil MD gå høyere i år?
MD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Market Dominance (MD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.