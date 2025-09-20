Market Dominance (MD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00485869 24 timer høy $ 0.00515759 All Time High $ 0.01319383 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -5.22% Prisendring (7D) -18.39%

Market Dominance (MD) sanntidsprisen er $0.00488811. I løpet av de siste 24 timene har MD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00485869 og et toppnivå på $ 0.00515759, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MD er $ 0.01319383, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MD endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -5.22% over 24 timer og -18.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Market Dominance (MD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.69M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.69M Opplagsforsyning 550.62M Total forsyning 550,617,012.163237

Nåværende markedsverdi på Market Dominance er $ 2.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MD er 550.62M, med en total tilgang på 550617012.163237. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.69M.