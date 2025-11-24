Marine Moguls pris i dag

Sanntids Marine Moguls (MOGUL) pris i dag er $ 38.51, med en 0.81% endring de siste 24 timene. Nåværende MOGUL til USD konverteringssats er $ 38.51 per MOGUL.

Marine Moguls rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 104,205, med en sirkulerende forsyning på 2.71K MOGUL. I løpet av de siste 24 timene MOGUL har den blitt handlet mellom $ 37.25(laveste) og $ 39.23 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 910.54, mens tidenes laveste notering var $ 30.88.

Kortsiktig har MOGUL beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -3.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Marine Moguls (MOGUL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 104.21K$ 104.21K $ 104.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 383.59K$ 383.59K $ 383.59K Opplagsforsyning 2.71K 2.71K 2.71K Total forsyning 9,962.0 9,962.0 9,962.0

