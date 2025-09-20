Marinade Staked SOL (MSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 312.7 $ 312.7 $ 312.7 24 timer lav $ 327.85 $ 327.85 $ 327.85 24 timer høy 24 timer lav $ 312.7$ 312.7 $ 312.7 24 timer høy $ 327.85$ 327.85 $ 327.85 All Time High $ 363.77$ 363.77 $ 363.77 Laveste pris $ 8.93$ 8.93 $ 8.93 Prisendring (1H) -0.55% Prisendring (1D) -3.67% Prisendring (7D) -1.76% Prisendring (7D) -1.76%

Marinade Staked SOL (MSOL) sanntidsprisen er $315.37. I løpet av de siste 24 timene har MSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 312.7 og et toppnivå på $ 327.85, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MSOL er $ 363.77, mens den rekordlave prisen er $ 8.93.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MSOL endret seg med -0.55% i løpet av den siste timen, -3.67% over 24 timer og -1.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Marinade Staked SOL (MSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.08B$ 1.08B $ 1.08B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.08B$ 1.08B $ 1.08B Opplagsforsyning 3.43M 3.43M 3.43M Total forsyning 3,430,981.0 3,430,981.0 3,430,981.0

Nåværende markedsverdi på Marinade Staked SOL er $ 1.08B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSOL er 3.43M, med en total tilgang på 3430981.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08B.