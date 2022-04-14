Marie Rose AI (MARIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Marie Rose AI (MARIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Marie Rose AI (MARIE) Informasjon Marie Rose AI was made in fandom of Marie Rose, a playable character introduced in Dead or Alive 5 Ultimate. Marie Rose is a a Swedish fighter who serves as Helena Douglas's personal servant at DOATEC, she employs systema (Russian martial arts) as her fighting style. Despite her diminutive stature and youthful appearance, she's a highly skilled combatant who uses her opponents' strength against them through quick movements and technical throws. Her personality combines playfulness with professional dedication to her duties, and she's formed friendships with other fighters like Honoka while participating in the DOA tournaments to prove her combat abilities.

Marie Rose AI (MARIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Marie Rose AI (MARIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.39K $ 32.39K $ 32.39K Total forsyning: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Sirkulerende forsyning: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.39K $ 32.39K $ 32.39K All-time high: $ 0.00466177 $ 0.00466177 $ 0.00466177 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Marie Rose AI (MARIE) pris

Marie Rose AI (MARIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Marie Rose AI (MARIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MARIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MARIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MARIEs tokenomics, kan du utforske MARIE tokenets livepris!

