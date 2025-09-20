Marie Rose AI (MARIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00466177 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.68% Prisendring (7D) -20.75%

Marie Rose AI (MARIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MARIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MARIE er $ 0.00466177, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MARIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.68% over 24 timer og -20.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Marie Rose AI (MARIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.49K Opplagsforsyning 999.67M Total forsyning 999,671,197.108904

Nåværende markedsverdi på Marie Rose AI er $ 34.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MARIE er 999.67M, med en total tilgang på 999671197.108904. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.49K.