Marginswap (MFI) tokenomics

Marginswap (MFI) Informasjon Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades. Offisiell nettside: https://marginswap.finance/ Kjøp MFI nå!

Marginswap (MFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Marginswap (MFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 119.96K $ 119.96K $ 119.96K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.10K $ 170.10K $ 170.10K All-time high: $ 3.93 $ 3.93 $ 3.93 All-Time Low: $ 0.00965396 $ 0.00965396 $ 0.00965396 Nåværende pris: $ 0.01700975 $ 0.01700975 $ 0.01700975 Lær mer om Marginswap (MFI) pris

Marginswap (MFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Marginswap (MFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MFIs tokenomics, kan du utforske MFI tokenets livepris!

MFI prisforutsigelse Vil du vite hvor MFI kan være på vei? Vår MFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MFI tokenets prisforutsigelse nå!

