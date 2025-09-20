Marginswap (MFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01284192 24 timer høy $ 0.01301902 All Time High $ 3.93 Laveste pris $ 0.00965396 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -0.27% Prisendring (7D) -26.17%

Marginswap (MFI) sanntidsprisen er $0.01296244. I løpet av de siste 24 timene har MFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01284192 og et toppnivå på $ 0.01301902, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MFI er $ 3.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.00965396.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MFI endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -26.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Marginswap (MFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.23K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 129.37K Opplagsforsyning 7.05M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Marginswap er $ 91.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MFI er 7.05M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.37K.