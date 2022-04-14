Mare Finance (MARE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mare Finance (MARE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mare Finance (MARE) Informasjon Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them. Offisiell nettside: https://mare.finance/ Kjøp MARE nå!

Mare Finance (MARE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mare Finance (MARE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.34K Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 62.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.35K All-time high: $ 0.603689 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013345 Lær mer om Mare Finance (MARE) pris

Mare Finance (MARE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mare Finance (MARE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MARE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MARE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAREs tokenomics, kan du utforske MARE tokenets livepris!

MARE prisforutsigelse Vil du vite hvor MARE kan være på vei? Vår MARE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MARE tokenets prisforutsigelse nå!

