Mare Finance (MARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0001332 24 timer høy $ 0.00013461 All Time High $ 0.603689 Laveste pris $ 0.0000755 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.19% Prisendring (7D) -9.24%

Mare Finance (MARE) sanntidsprisen er $0.00013345. I løpet av de siste 24 timene har MARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001332 og et toppnivå på $ 0.00013461, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MARE er $ 0.603689, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000755.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MARE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og -9.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mare Finance (MARE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.34K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.35K Opplagsforsyning 62.49M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mare Finance er $ 8.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MARE er 62.49M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.35K.