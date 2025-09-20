Dagens Mare Finance livepris er 0.00013345 USD. Spor prisoppdateringer for MARE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MARE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mare Finance livepris er 0.00013345 USD. Spor prisoppdateringer for MARE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MARE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MARE

MARE Prisinformasjon

MARE Offisiell nettside

MARE tokenomics

MARE Prisprognose

Mare Finance Pris (MARE)

1 MARE til USD livepris:

$0.00013345
$0.00013345
-0.20%1D
USD
Mare Finance (MARE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:35:36 (UTC+8)

Mare Finance (MARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0001332
$ 0.0001332$ 0.0001332
24 timer lav
$ 0.00013461
$ 0.00013461$ 0.00013461
24 timer høy

$ 0.0001332
$ 0.0001332$ 0.0001332

$ 0.00013461
$ 0.00013461$ 0.00013461

$ 0.603689
$ 0.603689$ 0.603689

$ 0.0000755
$ 0.0000755$ 0.0000755

--

+0.19%

-9.24%

-9.24%

Mare Finance (MARE) sanntidsprisen er $0.00013345. I løpet av de siste 24 timene har MARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001332 og et toppnivå på $ 0.00013461, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MARE er $ 0.603689, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000755.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MARE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og -9.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mare Finance (MARE) Markedsinformasjon

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

--
----

$ 13.35K
$ 13.35K$ 13.35K

62.49M
62.49M 62.49M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mare Finance er $ 8.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MARE er 62.49M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.35K.

Mare Finance (MARE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mare Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mare Finance til USD ble $ +0.0001024133.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mare Finance til USD ble $ -0.0000266591.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mare Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.19%
30 dager$ +0.0001024133+76.74%
60 dager$ -0.0000266591-19.97%
90 dager$ 0--

Hva er Mare Finance (MARE)

Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

Mare Finance (MARE) Ressurs

Mare Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mare Finance (MARE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mare Finance (MARE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mare Finance.

Sjekk Mare Financeprisprognosen nå!

MARE til lokale valutaer

Mare Finance (MARE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mare Finance (MARE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MARE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Mare Finance (MARE)

Hvor mye er Mare Finance (MARE) verdt i dag?
Live MARE prisen i USD er 0.00013345 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MARE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MARE til USD er $ 0.00013345. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mare Finance?
Markedsverdien for MARE er $ 8.34K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MARE?
Den sirkulerende forsyningen av MARE er 62.49M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMARE ?
MARE oppnådde en ATH-pris på 0.603689 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MARE?
MARE så en ATL-pris på 0.0000755 USD.
Hva er handelsvolumet til MARE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MARE er -- USD.
Vil MARE gå høyere i år?
MARE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MARE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Mare Finance (MARE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

