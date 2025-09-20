Mantle Staked Ether (METH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,774.79 $ 4,774.79 $ 4,774.79 24 timer lav $ 4,938.05 $ 4,938.05 $ 4,938.05 24 timer høy 24 timer lav $ 4,774.79$ 4,774.79 $ 4,774.79 24 timer høy $ 4,938.05$ 4,938.05 $ 4,938.05 All Time High $ 5,312.55$ 5,312.55 $ 5,312.55 Laveste pris $ 1,485.62$ 1,485.62 $ 1,485.62 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -3.06% Prisendring (7D) -4.78% Prisendring (7D) -4.78%

Mantle Staked Ether (METH) sanntidsprisen er $4,786.62. I løpet av de siste 24 timene har METH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,774.79 og et toppnivå på $ 4,938.05, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METH er $ 5,312.55, mens den rekordlave prisen er $ 1,485.62.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METH endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -3.06% over 24 timer og -4.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mantle Staked Ether (METH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.18B$ 1.18B $ 1.18B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.18B$ 1.18B $ 1.18B Opplagsforsyning 245.83K 245.83K 245.83K Total forsyning 245,826.9444031669 245,826.9444031669 245,826.9444031669

Nåværende markedsverdi på Mantle Staked Ether er $ 1.18B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METH er 245.83K, med en total tilgang på 245826.9444031669. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.18B.