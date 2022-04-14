Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mantle Restaked ETH (CMETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mantle Restaked ETH (CMETH) Informasjon Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits. Offisiell nettside: https://www.mantle.xyz/meth Teknisk dokument: https://docs.mantle.xyz/meth

Mantle Restaked ETH (CMETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mantle Restaked ETH (CMETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 595.87M $ 595.87M $ 595.87M Total forsyning: $ 129.80K $ 129.80K $ 129.80K Sirkulerende forsyning: $ 129.80K $ 129.80K $ 129.80K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 595.87M $ 595.87M $ 595.87M All-time high: $ 5,306.91 $ 5,306.91 $ 5,306.91 All-Time Low: $ 1,480.7 $ 1,480.7 $ 1,480.7 Nåværende pris: $ 4,517.68 $ 4,517.68 $ 4,517.68 Lær mer om Mantle Restaked ETH (CMETH) pris

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mantle Restaked ETH (CMETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CMETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CMETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CMETHs tokenomics, kan du utforske CMETH tokenets livepris!

CMETH prisforutsigelse Vil du vite hvor CMETH kan være på vei? Vår CMETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

