Mantle Restaked ETH (CMETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,773.3 24 timer høy $ 4,942.34 All Time High $ 5,306.91 Laveste pris $ 1,480.7 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -3.14% Prisendring (7D) -4.63%

Mantle Restaked ETH (CMETH) sanntidsprisen er $4,783.72. I løpet av de siste 24 timene har CMETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,773.3 og et toppnivå på $ 4,942.34, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CMETH er $ 5,306.91, mens den rekordlave prisen er $ 1,480.7.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CMETH endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -3.14% over 24 timer og -4.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mantle Restaked ETH (CMETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 621.06M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 621.06M Opplagsforsyning 129.81K Total forsyning 129,806.1068072634

Nåværende markedsverdi på Mantle Restaked ETH er $ 621.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CMETH er 129.81K, med en total tilgang på 129806.1068072634. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 621.06M.