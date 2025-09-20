Manta mETH (METH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4,919.49$ 4,919.49 $ 4,919.49 Laveste pris $ 1,408.84$ 1,408.84 $ 1,408.84 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Manta mETH (METH) sanntidsprisen er $4,748.01. I løpet av de siste 24 timene har METH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METH er $ 4,919.49, mens den rekordlave prisen er $ 1,408.84.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Manta mETH (METH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M Opplagsforsyning 1.47K 1.47K 1.47K Total forsyning 1,471.107424564772 1,471.107424564772 1,471.107424564772

Nåværende markedsverdi på Manta mETH er $ 6.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METH er 1.47K, med en total tilgang på 1471.107424564772. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.98M.