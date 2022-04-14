Manifold Finance (FOLD) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Manifold Finance (FOLD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Manifold Finance (FOLD) Informasjon

Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).

https://www.manifoldfinance.com/

Manifold Finance (FOLD) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Manifold Finance (FOLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.61M
Total forsyning:
$ 2.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 1.96M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.64M
All-time high:
$ 103.27
All-Time Low:
$ 0.237986
Nåværende pris:
$ 0.808535
Manifold Finance (FOLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Manifold Finance (FOLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet FOLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange FOLD tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår FOLDs tokenomics, kan du utforske FOLD tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

