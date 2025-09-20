Manifold Finance (FOLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.871269 $ 0.871269 $ 0.871269 24 timer lav $ 0.959534 $ 0.959534 $ 0.959534 24 timer høy 24 timer lav $ 0.871269$ 0.871269 $ 0.871269 24 timer høy $ 0.959534$ 0.959534 $ 0.959534 All Time High $ 103.27$ 103.27 $ 103.27 Laveste pris $ 0.237986$ 0.237986 $ 0.237986 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -8.87% Prisendring (7D) -12.14% Prisendring (7D) -12.14%

Manifold Finance (FOLD) sanntidsprisen er $0.87414. I løpet av de siste 24 timene har FOLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.871269 og et toppnivå på $ 0.959534, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOLD er $ 103.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.237986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOLD endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -8.87% over 24 timer og -12.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Manifold Finance (FOLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Opplagsforsyning 1.96M 1.96M 1.96M Total forsyning 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Manifold Finance er $ 1.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOLD er 1.96M, med en total tilgang på 2000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75M.