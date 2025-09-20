Dagens Manifold Finance livepris er 0.87414 USD. Spor prisoppdateringer for FOLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FOLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Manifold Finance livepris er 0.87414 USD. Spor prisoppdateringer for FOLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FOLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FOLD

FOLD Prisinformasjon

FOLD Offisiell nettside

FOLD tokenomics

FOLD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Manifold Finance Logo

Manifold Finance Pris (FOLD)

Ikke oppført

1 FOLD til USD livepris:

$0.874151
$0.874151$0.874151
-8.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Manifold Finance (FOLD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:51:19 (UTC+8)

Manifold Finance (FOLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.871269
$ 0.871269$ 0.871269
24 timer lav
$ 0.959534
$ 0.959534$ 0.959534
24 timer høy

$ 0.871269
$ 0.871269$ 0.871269

$ 0.959534
$ 0.959534$ 0.959534

$ 103.27
$ 103.27$ 103.27

$ 0.237986
$ 0.237986$ 0.237986

+0.14%

-8.87%

-12.14%

-12.14%

Manifold Finance (FOLD) sanntidsprisen er $0.87414. I løpet av de siste 24 timene har FOLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.871269 og et toppnivå på $ 0.959534, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOLD er $ 103.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.237986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOLD endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -8.87% over 24 timer og -12.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Manifold Finance (FOLD) Markedsinformasjon

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

1.96M
1.96M 1.96M

2,000,000.0
2,000,000.0 2,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Manifold Finance er $ 1.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOLD er 1.96M, med en total tilgang på 2000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75M.

Manifold Finance (FOLD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Manifold Finance til USD ble $ -0.0851098530825883.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Manifold Finance til USD ble $ -0.4706407348.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Manifold Finance til USD ble $ -0.0458528388.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Manifold Finance til USD ble $ +0.1733835600863481.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0851098530825883-8.87%
30 dager$ -0.4706407348-53.84%
60 dager$ -0.0458528388-5.24%
90 dager$ +0.1733835600863481+24.74%

Hva er Manifold Finance (FOLD)

Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Manifold Finance (FOLD) Ressurs

Offisiell nettside

Manifold Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Manifold Finance (FOLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Manifold Finance (FOLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Manifold Finance.

Sjekk Manifold Financeprisprognosen nå!

FOLD til lokale valutaer

Manifold Finance (FOLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Manifold Finance (FOLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FOLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Manifold Finance (FOLD)

Hvor mye er Manifold Finance (FOLD) verdt i dag?
Live FOLD prisen i USD er 0.87414 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FOLD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FOLD til USD er $ 0.87414. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Manifold Finance?
Markedsverdien for FOLD er $ 1.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FOLD?
Den sirkulerende forsyningen av FOLD er 1.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFOLD ?
FOLD oppnådde en ATH-pris på 103.27 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FOLD?
FOLD så en ATL-pris på 0.237986 USD.
Hva er handelsvolumet til FOLD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FOLD er -- USD.
Vil FOLD gå høyere i år?
FOLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FOLD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:51:19 (UTC+8)

Manifold Finance (FOLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.