manifest (MANIFEST) Informasjon Free yourself from the life you have for the life you want. Most people settle, trapped in cycles they didn't choose, repeating the same days over and over. Manifest is the break, a bold decision to rewrite your reality, to step into the version of you that chases more, demands more, becomes more, and refuses to settle. It's not luck. It's choice. It's action. It's time to truly manifest your future.

manifest (MANIFEST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for manifest (MANIFEST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Total forsyning: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M Sirkulerende forsyning: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M All-time high: $ 0.00584477 $ 0.00584477 $ 0.00584477 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00268804 $ 0.00268804 $ 0.00268804 Lær mer om manifest (MANIFEST) pris

manifest (MANIFEST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak manifest (MANIFEST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MANIFEST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MANIFEST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MANIFESTs tokenomics, kan du utforske MANIFEST tokenets livepris!

MANIFEST prisforutsigelse Vil du vite hvor MANIFEST kan være på vei? Vår MANIFEST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

