manifest (MANIFEST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0026999 $ 0.0026999 $ 0.0026999 24 timer lav $ 0.00323117 $ 0.00323117 $ 0.00323117 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0026999$ 0.0026999 $ 0.0026999 24 timer høy $ 0.00323117$ 0.00323117 $ 0.00323117 All Time High $ 0.00584477$ 0.00584477 $ 0.00584477 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -6.18% Prisendring (7D) +31.10% Prisendring (7D) +31.10%

manifest (MANIFEST) sanntidsprisen er $0.00273488. I løpet av de siste 24 timene har MANIFEST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0026999 og et toppnivå på $ 0.00323117, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MANIFEST er $ 0.00584477, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MANIFEST endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -6.18% over 24 timer og +31.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

manifest (MANIFEST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Opplagsforsyning 813.58M 813.58M 813.58M Total forsyning 813,584,268.8727987 813,584,268.8727987 813,584,268.8727987

Nåværende markedsverdi på manifest er $ 2.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MANIFEST er 813.58M, med en total tilgang på 813584268.8727987. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.23M.