Dagens manifest livepris er 0.00273488 USD. Spor prisoppdateringer for MANIFEST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MANIFEST pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens manifest livepris er 0.00273488 USD. Spor prisoppdateringer for MANIFEST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MANIFEST pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MANIFEST

MANIFEST Prisinformasjon

MANIFEST Offisiell nettside

MANIFEST tokenomics

MANIFEST Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

manifest Logo

manifest Pris (MANIFEST)

Ikke oppført

1 MANIFEST til USD livepris:

$0.0027359
$0.0027359$0.0027359
-6.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
manifest (MANIFEST) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:11:37 (UTC+8)

manifest (MANIFEST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0026999
$ 0.0026999$ 0.0026999
24 timer lav
$ 0.00323117
$ 0.00323117$ 0.00323117
24 timer høy

$ 0.0026999
$ 0.0026999$ 0.0026999

$ 0.00323117
$ 0.00323117$ 0.00323117

$ 0.00584477
$ 0.00584477$ 0.00584477

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

-6.18%

+31.10%

+31.10%

manifest (MANIFEST) sanntidsprisen er $0.00273488. I løpet av de siste 24 timene har MANIFEST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0026999 og et toppnivå på $ 0.00323117, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MANIFEST er $ 0.00584477, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MANIFEST endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -6.18% over 24 timer og +31.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

manifest (MANIFEST) Markedsinformasjon

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

--
----

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

813.58M
813.58M 813.58M

813,584,268.8727987
813,584,268.8727987 813,584,268.8727987

Nåværende markedsverdi på manifest er $ 2.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MANIFEST er 813.58M, med en total tilgang på 813584268.8727987. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.23M.

manifest (MANIFEST) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på manifest til USD ble $ -0.000180250663366263.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på manifest til USD ble $ +0.0012249691.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på manifest til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på manifest til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000180250663366263-6.18%
30 dager$ +0.0012249691+44.79%
60 dager$ 0--
90 dager$ 0--

Hva er manifest (MANIFEST)

Free yourself from the life you have for the life you want. Most people settle, trapped in cycles they didn’t choose, repeating the same days over and over. Manifest is the break, a bold decision to rewrite your reality, to step into the version of you that chases more, demands more, becomes more, and refuses to settle. It’s not luck. It’s choice. It’s action. It’s time to truly manifest your future.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

manifest (MANIFEST) Ressurs

Offisiell nettside

manifest Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil manifest (MANIFEST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine manifest (MANIFEST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for manifest.

Sjekk manifestprisprognosen nå!

MANIFEST til lokale valutaer

manifest (MANIFEST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak manifest (MANIFEST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MANIFEST tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om manifest (MANIFEST)

Hvor mye er manifest (MANIFEST) verdt i dag?
Live MANIFEST prisen i USD er 0.00273488 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MANIFEST-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MANIFEST til USD er $ 0.00273488. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for manifest?
Markedsverdien for MANIFEST er $ 2.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MANIFEST?
Den sirkulerende forsyningen av MANIFEST er 813.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMANIFEST ?
MANIFEST oppnådde en ATH-pris på 0.00584477 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MANIFEST?
MANIFEST så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MANIFEST?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MANIFEST er -- USD.
Vil MANIFEST gå høyere i år?
MANIFEST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MANIFEST prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:11:37 (UTC+8)

manifest (MANIFEST) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.