MangoMan Intelligent (MMIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MangoMan Intelligent (MMIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

MangoMan Intelligent (MMIT) Informasjon MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction. Offisiell nettside: https://mmint.io/ Kjøp MMIT nå!

MangoMan Intelligent (MMIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MangoMan Intelligent (MMIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 77.43K $ 77.43K $ 77.43K Total forsyning: $ 2,099.20T $ 2,099.20T $ 2,099.20T Sirkulerende forsyning: $ 182.17T $ 182.17T $ 182.17T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 892.22K $ 892.22K $ 892.22K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MangoMan Intelligent (MMIT) pris

MangoMan Intelligent (MMIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MangoMan Intelligent (MMIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MMIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MMIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MMITs tokenomics, kan du utforske MMIT tokenets livepris!

