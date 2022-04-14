MANE (MANE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MANE (MANE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MANE (MANE) Informasjon $MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature. Offisiell nettside: https://www.themanetoken.com Teknisk dokument: https://themanetoken.com/docs/MANE_LightPaper.pdf Kjøp MANE nå!

MANE (MANE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MANE (MANE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.25K $ 38.25K $ 38.25K Total forsyning: $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M Sirkulerende forsyning: $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.25K $ 38.25K $ 38.25K All-time high: $ 0.05008 $ 0.05008 $ 0.05008 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00119673 $ 0.00119673 $ 0.00119673 Lær mer om MANE (MANE) pris

MANE (MANE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MANE (MANE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MANE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MANE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MANEs tokenomics, kan du utforske MANE tokenets livepris!

