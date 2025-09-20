MANE Pris (MANE)
MANE (MANE) sanntidsprisen er $0.00119673. I løpet av de siste 24 timene har MANE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MANE er $ 0.05008, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MANE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +8.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på MANE er $ 38.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MANE er 31.96M, med en total tilgang på 31963240.054343976. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.25K.
I løpet av i dag er prisendringen på MANE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MANE til USD ble $ +0.0002118724.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MANE til USD ble $ -0.0010146976.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MANE til USD ble $ -0.004958686872741795.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ +0.0002118724
|+17.70%
|60 dager
|$ -0.0010146976
|-84.78%
|90 dager
|$ -0.004958686872741795
|-80.55%
$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.
