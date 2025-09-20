MANE (MANE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.05008$ 0.05008 $ 0.05008 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +8.05% Prisendring (7D) +8.05%

MANE (MANE) sanntidsprisen er $0.00119673. I løpet av de siste 24 timene har MANE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MANE er $ 0.05008, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MANE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +8.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MANE (MANE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.25K$ 38.25K $ 38.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.25K$ 38.25K $ 38.25K Opplagsforsyning 31.96M 31.96M 31.96M Total forsyning 31,963,240.054343976 31,963,240.054343976 31,963,240.054343976

Nåværende markedsverdi på MANE er $ 38.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MANE er 31.96M, med en total tilgang på 31963240.054343976. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.25K.