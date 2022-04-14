MANDY COIN (MANDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MANDY COIN (MANDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MANDY COIN (MANDY) Informasjon Mandy Coin ($MANDY) is a Solana-based cryptocurrency designed to integrate blockchain technology with real-world healthcare services. The project aims to address inefficiencies in traditional healthcare by providing access to AI-driven medical concierge services, IV therapy, nutrition coaching, and telemedicine. Unlike many meme coins that lack tangible utility, Mandy Coin is backed by an existing healthcare business, Medicine Woman Wellness, ensuring real-world applications for token holders. Led by Mandy Beth, a healthcare professional with over 15 years of experience, the project emphasizes transparency and reliability, avoiding the anonymity and instability commonly associated with crypto ventures. In addition to its healthcare-focused ecosystem, Mandy Coin leverages AI partnerships to develop an interactive health empowerment platform. The project also fosters a growing community, strategic collaborations, and a structured roadmap aimed at long-term sustainability. By merging blockchain technology with healthcare innovations, Mandy Coin seeks to provide a new approach to digital assets with practical use cases in the trillion-dollar healthcare industry. Offisiell nettside: https://www.mandycoin.io/ Kjøp MANDY nå!

MANDY COIN (MANDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MANDY COIN (MANDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.14K $ 10.14K $ 10.14K Total forsyning: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Sirkulerende forsyning: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.14K $ 10.14K $ 10.14K All-time high: $ 0.01652116 $ 0.01652116 $ 0.01652116 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MANDY COIN (MANDY) pris

MANDY COIN (MANDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MANDY COIN (MANDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MANDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MANDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MANDYs tokenomics, kan du utforske MANDY tokenets livepris!

