MAMOON (MAMOON) Informasjon Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon. This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform. Offisiell nettside: https://mamoon.wtf/ Kjøp MAMOON nå!

MAMOON (MAMOON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MAMOON (MAMOON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.16K $ 11.16K $ 11.16K Total forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Sirkulerende forsyning: $ 959.72M $ 959.72M $ 959.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.63K $ 11.63K $ 11.63K All-time high: $ 0.00053332 $ 0.00053332 $ 0.00053332 All-Time Low: $ 0.00000827 $ 0.00000827 $ 0.00000827 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MAMOON (MAMOON) pris

MAMOON (MAMOON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MAMOON (MAMOON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAMOON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAMOON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAMOONs tokenomics, kan du utforske MAMOON tokenets livepris!

