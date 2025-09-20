MAMOON (MAMOON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00053332$ 0.00053332 $ 0.00053332 Laveste pris $ 0.00000827$ 0.00000827 $ 0.00000827 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.67% Prisendring (7D) +0.67%

MAMOON (MAMOON) sanntidsprisen er $0.00001163. I løpet av de siste 24 timene har MAMOON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAMOON er $ 0.00053332, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000827.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAMOON endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MAMOON (MAMOON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Opplagsforsyning 959.72M 959.72M 959.72M Total forsyning 999,721,362.29259 999,721,362.29259 999,721,362.29259

Nåværende markedsverdi på MAMOON er $ 11.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAMOON er 959.72M, med en total tilgang på 999721362.29259. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.63K.