Malakai (MALAKAI) Informasjon Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets. Offisiell nettside: https://malakaisol.com/home Kjøp MALAKAI nå!

Malakai (MALAKAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Malakai (MALAKAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.96K $ 28.96K $ 28.96K Total forsyning: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M Sirkulerende forsyning: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.96K $ 28.96K $ 28.96K All-time high: $ 0.00347916 $ 0.00347916 $ 0.00347916 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Malakai (MALAKAI) pris

Malakai (MALAKAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Malakai (MALAKAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MALAKAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MALAKAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MALAKAIs tokenomics, kan du utforske MALAKAI tokenets livepris!

