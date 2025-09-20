Malakai (MALAKAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00347916$ 0.00347916 $ 0.00347916 Laveste pris $ 0.00001516$ 0.00001516 $ 0.00001516 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +17.49% Prisendring (7D) +17.49%

Malakai (MALAKAI) sanntidsprisen er $0.00002898. I løpet av de siste 24 timene har MALAKAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MALAKAI er $ 0.00347916, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001516.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MALAKAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +17.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Malakai (MALAKAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.96K$ 28.96K $ 28.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.96K$ 28.96K $ 28.96K Opplagsforsyning 999.42M 999.42M 999.42M Total forsyning 999,416,060.364431 999,416,060.364431 999,416,060.364431

Nåværende markedsverdi på Malakai er $ 28.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MALAKAI er 999.42M, med en total tilgang på 999416060.364431. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.96K.