Malakai Pris (MALAKAI)

1 MALAKAI til USD livepris:

0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
Malakai (MALAKAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:35:14 (UTC+8)

Malakai (MALAKAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00347916
$ 0.00347916$ 0.00347916

$ 0.00001516
$ 0.00001516$ 0.00001516

--

--

+17.49%

+17.49%

Malakai (MALAKAI) sanntidsprisen er $0.00002898. I løpet av de siste 24 timene har MALAKAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MALAKAI er $ 0.00347916, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001516.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MALAKAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +17.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Malakai (MALAKAI) Markedsinformasjon

$ 28.96K
$ 28.96K$ 28.96K

--
----

$ 28.96K
$ 28.96K$ 28.96K

999.42M
999.42M 999.42M

999,416,060.364431
999,416,060.364431 999,416,060.364431

Nåværende markedsverdi på Malakai er $ 28.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MALAKAI er 999.42M, med en total tilgang på 999416060.364431. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.96K.

Malakai (MALAKAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Malakai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Malakai til USD ble $ +0.0000086329.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Malakai til USD ble $ +0.0000040385.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Malakai til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000086329+29.79%
60 dager$ +0.0000040385+13.94%
90 dager$ 0--

Hva er Malakai (MALAKAI)

Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Malakai (MALAKAI) Ressurs

Offisiell nettside

Malakai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Malakai (MALAKAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Malakai (MALAKAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Malakai.

Sjekk Malakaiprisprognosen nå!

MALAKAI til lokale valutaer

Malakai (MALAKAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Malakai (MALAKAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MALAKAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Malakai (MALAKAI)

Hvor mye er Malakai (MALAKAI) verdt i dag?
Live MALAKAI prisen i USD er 0.00002898 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MALAKAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MALAKAI til USD er $ 0.00002898. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Malakai?
Markedsverdien for MALAKAI er $ 28.96K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MALAKAI?
Den sirkulerende forsyningen av MALAKAI er 999.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMALAKAI ?
MALAKAI oppnådde en ATH-pris på 0.00347916 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MALAKAI?
MALAKAI så en ATL-pris på 0.00001516 USD.
Hva er handelsvolumet til MALAKAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MALAKAI er -- USD.
Vil MALAKAI gå høyere i år?
MALAKAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MALAKAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:35:14 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.