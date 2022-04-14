Make Europe Great Again (MEGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Make Europe Great Again (MEGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Make Europe Great Again (MEGA) Informasjon $MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union. We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future. This token serves as a culture community token, supporting the political movement. Offisiell nettside: https://mega-solana.com Kjøp MEGA nå!

Make Europe Great Again (MEGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Make Europe Great Again (MEGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.86K $ 108.86K $ 108.86K Total forsyning: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Sirkulerende forsyning: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.86K $ 108.86K $ 108.86K All-time high: $ 0.00232549 $ 0.00232549 $ 0.00232549 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010842 $ 0.00010842 $ 0.00010842 Lær mer om Make Europe Great Again (MEGA) pris

Make Europe Great Again (MEGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Make Europe Great Again (MEGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEGAs tokenomics, kan du utforske MEGA tokenets livepris!

