Dagens Make Europe Great Again livepris er 0.00012919 USD. Spor prisoppdateringer for MEGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Make Europe Great Again Logo

Make Europe Great Again Pris (MEGA)

1 MEGA til USD livepris:

$0.00012919
$0.00012919$0.00012919
-2.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Make Europe Great Again (MEGA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:26:32 (UTC+8)

Make Europe Great Again (MEGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00012663
24 timer lav
$ 0.00013265
24 timer høy

$ 0.00012663
$ 0.00013265
$ 0.00232549
$ 0.00006423
-0.10%

-2.60%

+0.16%

+0.16%

Make Europe Great Again (MEGA) sanntidsprisen er $0.00012919. I løpet av de siste 24 timene har MEGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012663 og et toppnivå på $ 0.00013265, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEGA er $ 0.00232549, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006423.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEGA endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.60% over 24 timer og +0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Make Europe Great Again (MEGA) Markedsinformasjon

$ 129.09K
--
$ 129.09K
999.32M
999,317,450.978587
Nåværende markedsverdi på Make Europe Great Again er $ 129.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEGA er 999.32M, med en total tilgang på 999317450.978587. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.09K.

Make Europe Great Again (MEGA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Make Europe Great Again til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Make Europe Great Again til USD ble $ +0.0000728757.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Make Europe Great Again til USD ble $ +0.0000497859.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Make Europe Great Again til USD ble $ +0.00005752724740227067.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.60%
30 dager$ +0.0000728757+56.41%
60 dager$ +0.0000497859+38.54%
90 dager$ +0.00005752724740227067+80.27%

Hva er Make Europe Great Again (MEGA)

$MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union. We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future. This token serves as a culture community token, supporting the political movement.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Make Europe Great Again (MEGA) Ressurs

Offisiell nettside

Make Europe Great Again Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Make Europe Great Again (MEGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Make Europe Great Again (MEGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Make Europe Great Again.

Sjekk Make Europe Great Againprisprognosen nå!

MEGA til lokale valutaer

Make Europe Great Again (MEGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Make Europe Great Again (MEGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Make Europe Great Again (MEGA)

Hvor mye er Make Europe Great Again (MEGA) verdt i dag?
Live MEGA prisen i USD er 0.00012919 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEGA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEGA til USD er $ 0.00012919. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Make Europe Great Again?
Markedsverdien for MEGA er $ 129.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEGA?
Den sirkulerende forsyningen av MEGA er 999.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEGA ?
MEGA oppnådde en ATH-pris på 0.00232549 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEGA?
MEGA så en ATL-pris på 0.00006423 USD.
Hva er handelsvolumet til MEGA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEGA er -- USD.
Vil MEGA gå høyere i år?
MEGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEGA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:26:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.