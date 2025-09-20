Make Europe Great Again (MEGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00012663 $ 0.00012663 $ 0.00012663 24 timer lav $ 0.00013265 $ 0.00013265 $ 0.00013265 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00012663$ 0.00012663 $ 0.00012663 24 timer høy $ 0.00013265$ 0.00013265 $ 0.00013265 All Time High $ 0.00232549$ 0.00232549 $ 0.00232549 Laveste pris $ 0.00006423$ 0.00006423 $ 0.00006423 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.60% Prisendring (7D) +0.16% Prisendring (7D) +0.16%

Make Europe Great Again (MEGA) sanntidsprisen er $0.00012919. I løpet av de siste 24 timene har MEGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012663 og et toppnivå på $ 0.00013265, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEGA er $ 0.00232549, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006423.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEGA endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.60% over 24 timer og +0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Make Europe Great Again (MEGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.09K$ 129.09K $ 129.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 129.09K$ 129.09K $ 129.09K Opplagsforsyning 999.32M 999.32M 999.32M Total forsyning 999,317,450.978587 999,317,450.978587 999,317,450.978587

Nåværende markedsverdi på Make Europe Great Again er $ 129.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEGA er 999.32M, med en total tilgang på 999317450.978587. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.09K.