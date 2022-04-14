Make America Based Again (BASED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Make America Based Again (BASED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Make America Based Again (BASED) Informasjon Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

Make America Based Again (BASED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Make America Based Again (BASED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K Total forsyning: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Sirkulerende forsyning: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K All-time high: $ 0.00352489 $ 0.00352489 $ 0.00352489 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Make America Based Again (BASED) pris

Make America Based Again (BASED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Make America Based Again (BASED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BASED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BASED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BASEDs tokenomics, kan du utforske BASED tokenets livepris!

