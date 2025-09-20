Dagens Make America Based Again livepris er 0.00001892 USD. Spor prisoppdateringer for BASED til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BASED pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Make America Based Again livepris er 0.00001892 USD. Spor prisoppdateringer for BASED til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BASED pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BASED

BASED Prisinformasjon

BASED Offisiell nettside

BASED tokenomics

BASED Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Make America Based Again Logo

Make America Based Again Pris (BASED)

Ikke oppført

1 BASED til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Make America Based Again (BASED) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:43:16 (UTC+8)

Make America Based Again (BASED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00352489
$ 0.00352489$ 0.00352489

$ 0.00000985
$ 0.00000985$ 0.00000985

--

--

-2.91%

-2.91%

Make America Based Again (BASED) sanntidsprisen er $0.00001892. I løpet av de siste 24 timene har BASED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASED er $ 0.00352489, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000985.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASED endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Make America Based Again (BASED) Markedsinformasjon

$ 18.89K
$ 18.89K$ 18.89K

--
----

$ 18.89K
$ 18.89K$ 18.89K

998.31M
998.31M 998.31M

998,312,547.544617
998,312,547.544617 998,312,547.544617

Nåværende markedsverdi på Make America Based Again er $ 18.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASED er 998.31M, med en total tilgang på 998312547.544617. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.89K.

Make America Based Again (BASED) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Make America Based Again til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Make America Based Again til USD ble $ +0.0000049839.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Make America Based Again til USD ble $ -0.0000016544.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Make America Based Again til USD ble $ +0.000008769145093463159.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000049839+26.34%
60 dager$ -0.0000016544-8.74%
90 dager$ +0.000008769145093463159+86.39%

Hva er Make America Based Again (BASED)

Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Make America Based Again (BASED) Ressurs

Offisiell nettside

Make America Based Again Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Make America Based Again (BASED) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Make America Based Again (BASED) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Make America Based Again.

Sjekk Make America Based Againprisprognosen nå!

BASED til lokale valutaer

Make America Based Again (BASED) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Make America Based Again (BASED) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BASED tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Make America Based Again (BASED)

Hvor mye er Make America Based Again (BASED) verdt i dag?
Live BASED prisen i USD er 0.00001892 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BASED-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BASED til USD er $ 0.00001892. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Make America Based Again?
Markedsverdien for BASED er $ 18.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BASED?
Den sirkulerende forsyningen av BASED er 998.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBASED ?
BASED oppnådde en ATH-pris på 0.00352489 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BASED?
BASED så en ATL-pris på 0.00000985 USD.
Hva er handelsvolumet til BASED?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BASED er -- USD.
Vil BASED gå høyere i år?
BASED kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BASED prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:43:16 (UTC+8)

Make America Based Again (BASED) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.