Make America Based Again (BASED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00352489$ 0.00352489 $ 0.00352489 Laveste pris $ 0.00000985$ 0.00000985 $ 0.00000985 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.91% Prisendring (7D) -2.91%

Make America Based Again (BASED) sanntidsprisen er $0.00001892. I løpet av de siste 24 timene har BASED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASED er $ 0.00352489, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000985.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASED endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Make America Based Again (BASED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Opplagsforsyning 998.31M 998.31M 998.31M Total forsyning 998,312,547.544617 998,312,547.544617 998,312,547.544617

Nåværende markedsverdi på Make America Based Again er $ 18.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASED er 998.31M, med en total tilgang på 998312547.544617. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.89K.