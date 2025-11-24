Main Street USD pris i dag

Sanntids Main Street USD (MSUSD) pris i dag er $ 0.983848, med en 1.34% endring de siste 24 timene. Nåværende MSUSD til USD konverteringssats er $ 0.983848 per MSUSD.

Main Street USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,912,453, med en sirkulerende forsyning på 1.94M MSUSD. I løpet av de siste 24 timene MSUSD har den blitt handlet mellom $ 0.983792(laveste) og $ 0.999031 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.0, mens tidenes laveste notering var $ 0.978907.

Kortsiktig har MSUSD beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -0.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Main Street USD (MSUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Opplagsforsyning 1.94M 1.94M 1.94M Total forsyning 1,943,850.150377323 1,943,850.150377323 1,943,850.150377323

