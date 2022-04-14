Main Character (MAIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Main Character (MAIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Main Character (MAIN) Informasjon F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token. Offisiell nettside: https://x.com/mainsolcto Kjøp MAIN nå!

Main Character (MAIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Main Character (MAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.40K $ 24.40K $ 24.40K Total forsyning: $ 931.94M $ 931.94M $ 931.94M Sirkulerende forsyning: $ 931.94M $ 931.94M $ 931.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.40K $ 24.40K $ 24.40K All-time high: $ 0.0041142 $ 0.0041142 $ 0.0041142 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Main Character (MAIN) pris

Main Character (MAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Main Character (MAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAINs tokenomics, kan du utforske MAIN tokenets livepris!

MAIN prisforutsigelse Vil du vite hvor MAIN kan være på vei? Vår MAIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAIN tokenets prisforutsigelse nå!

