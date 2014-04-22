MaidSafeCoin (EMAID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MaidSafeCoin (EMAID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MaidSafeCoin (EMAID) Informasjon MaidSafeCoin serves as a token for Safecoin, a decentralized currency for a decentralized network. Safecoin will serve as the currency for the SAFE network, a network made up of the extra hard disk space, processing power, and data connectivity of its users. Think of it as the sharing economy but for your digital resources. MaidSafe is the company developing the SAFE network to save the world from the perils of centralized data storage. In the current paradigm, the best case is corporations use your data to better target you to their advertisers. The worst case is they leak your private data to the public, as Yahoo, Equifax, Target, and many other companies have already done. The SAFE network ultimately wants to “create a secure, autonomous, data-centric, peer-to-peer network as an alternative to the current server-centric model.” There will be two main users of the network: clients and farmers. The client accesses the various features of the network, such as browsing, storing data, or transferring money. The farmers store and look after your data until it’s needed, at which point they might receive a reward for their efforts. The SAFE network is an “encrypted layer that sits on top of the current internet, allowing for autonomous data storage and networking by replacing three” of the OSI networking layers. MaidSafe, a Scotland based company, started developing the SAFE network in 2006. The presale on April 22nd, 2014 sold 10% of all MaidSafeCoins. You could buy 17,000 MaidSafeCoins for 1 BTC at that time. The company allowed 30 days to try and reach their 8 million dollar fundraising goal, but they reached the target in just 5 hours. The team is currently in stage Alpha 2 on their roadmap. the future of this crypto, quite like other presently available cryptos such as BitShares, Cardano, Dent, looks bright because the concept of having a decentralized internet is a fresh one. As more and more networks—whether data networks or social media—make the shift to decentralization, MaidSafeCoin coins’ value will grow. Just keep an eye on MAID because it is all set to seriously disrupt the internet landscape for the better. The future of this crypto, quite like other presently available cryptos such as BitShares, Cardano, Dent, looks bright because the concept of having a decentralized internet is a fresh one. As more and more networks—whether data networks or social media—make the shift to decentralization, MaidSafeCoin coins’ value will grow. Just keep an eye on MAID because it is all set to seriously disrupt the internet landscape for the better." Offisiell nettside: http://maidsafe.net/ Kjøp EMAID nå!

MaidSafeCoin (EMAID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MaidSafeCoin (EMAID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Total forsyning: $ 30.85M $ 30.85M $ 30.85M Sirkulerende forsyning: $ 30.85M $ 30.85M $ 30.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M All-time high: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 All-Time Low: $ 0.00503241 $ 0.00503241 $ 0.00503241 Nåværende pris: $ 0.058921 $ 0.058921 $ 0.058921 Lær mer om MaidSafeCoin (EMAID) pris

MaidSafeCoin (EMAID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MaidSafeCoin (EMAID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EMAID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EMAID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EMAIDs tokenomics, kan du utforske EMAID tokenets livepris!

