MaidSafeCoin (EMAID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.05876 $ 0.05876 $ 0.05876 24 timer lav $ 0.059426 $ 0.059426 $ 0.059426 24 timer høy 24 timer lav $ 0.05876$ 0.05876 $ 0.05876 24 timer høy $ 0.059426$ 0.059426 $ 0.059426 All Time High $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Laveste pris $ 0.00503241$ 0.00503241 $ 0.00503241 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) -1.12% Prisendring (7D) -1.12%

MaidSafeCoin (EMAID) sanntidsprisen er $0.058921. I løpet av de siste 24 timene har EMAID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05876 og et toppnivå på $ 0.059426, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EMAID er $ 1.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.00503241.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EMAID endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -1.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MaidSafeCoin (EMAID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Opplagsforsyning 30.85M 30.85M 30.85M Total forsyning 30,847,070.0 30,847,070.0 30,847,070.0

Nåværende markedsverdi på MaidSafeCoin er $ 1.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EMAID er 30.85M, med en total tilgang på 30847070.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.82M.