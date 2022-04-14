maicrotrader (MAICRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i maicrotrader (MAICRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

maicrotrader (MAICRO) Informasjon maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees. Offisiell nettside: https://www.maicrotrader.com Teknisk dokument: https://docs.maicrotrader.com Kjøp MAICRO nå!

maicrotrader (MAICRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for maicrotrader (MAICRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M All-time high: $ 0.00658024 $ 0.00658024 $ 0.00658024 All-Time Low: $ 0.00046621 $ 0.00046621 $ 0.00046621 Nåværende pris: $ 0.00175245 $ 0.00175245 $ 0.00175245 Lær mer om maicrotrader (MAICRO) pris

maicrotrader (MAICRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak maicrotrader (MAICRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAICRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAICRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAICROs tokenomics, kan du utforske MAICRO tokenets livepris!

MAICRO prisforutsigelse Vil du vite hvor MAICRO kan være på vei? Vår MAICRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAICRO tokenets prisforutsigelse nå!

