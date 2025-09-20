maicrotrader (MAICRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0021295 $ 0.0021295 $ 0.0021295 24 timer lav $ 0.00249047 $ 0.00249047 $ 0.00249047 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0021295$ 0.0021295 $ 0.0021295 24 timer høy $ 0.00249047$ 0.00249047 $ 0.00249047 All Time High $ 0.00658024$ 0.00658024 $ 0.00658024 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.16% Prisendring (1D) -7.86% Prisendring (7D) -47.42% Prisendring (7D) -47.42%

maicrotrader (MAICRO) sanntidsprisen er $0.00229452. I løpet av de siste 24 timene har MAICRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0021295 og et toppnivå på $ 0.00249047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAICRO er $ 0.00658024, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAICRO endret seg med +2.16% i løpet av den siste timen, -7.86% over 24 timer og -47.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

maicrotrader (MAICRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Opplagsforsyning 930.00M 930.00M 930.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på maicrotrader er $ 2.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAICRO er 930.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.29M.