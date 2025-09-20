MAIAR (MAIAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00018514 $ 0.00018514 $ 0.00018514 24 timer lav $ 0.00022667 $ 0.00022667 $ 0.00022667 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00018514$ 0.00018514 $ 0.00018514 24 timer høy $ 0.00022667$ 0.00022667 $ 0.00022667 All Time High $ 0.0105827$ 0.0105827 $ 0.0105827 Laveste pris $ 0.00017207$ 0.00017207 $ 0.00017207 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -14.99% Prisendring (7D) -46.36% Prisendring (7D) -46.36%

MAIAR (MAIAR) sanntidsprisen er $0.00019013. I løpet av de siste 24 timene har MAIAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00018514 og et toppnivå på $ 0.00022667, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAIAR er $ 0.0105827, mens den rekordlave prisen er $ 0.00017207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAIAR endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -14.99% over 24 timer og -46.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MAIAR (MAIAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 190.13K$ 190.13K $ 190.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 190.13K$ 190.13K $ 190.13K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,980,400.81 999,980,400.81 999,980,400.81

Nåværende markedsverdi på MAIAR er $ 190.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAIAR er 999.98M, med en total tilgang på 999980400.81. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 190.13K.