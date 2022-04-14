Maia (MAIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Maia (MAIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maia (MAIA) Informasjon What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners. What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes. History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus. What’s next for your project? Maia V2 will some of these new features. Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch. Improved Earnings - New layer of revenue for Maians. Increased Utility - Additions to the token’s utility. What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols. Offisiell nettside: https://maiadao.io Kjøp MAIA nå!

Maia (MAIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maia (MAIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 339.96K $ 339.96K $ 339.96K Total forsyning: $ 233.77K $ 233.77K $ 233.77K Sirkulerende forsyning: $ 233.77K $ 233.77K $ 233.77K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 339.96K $ 339.96K $ 339.96K All-time high: $ 770.76 $ 770.76 $ 770.76 All-Time Low: $ 0.462676 $ 0.462676 $ 0.462676 Nåværende pris: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Lær mer om Maia (MAIA) pris

Maia (MAIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maia (MAIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAIAs tokenomics, kan du utforske MAIA tokenets livepris!

