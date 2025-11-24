Mahina Token pris i dag

Sanntids Mahina Token (MHNA) pris i dag er --, med en 4.55% endring de siste 24 timene. Nåværende MHNA til USD konverteringssats er -- per MHNA.

Mahina Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,348,206, med en sirkulerende forsyning på 10.00B MHNA. I løpet av de siste 24 timene MHNA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MHNA beveget seg +0.64% i løpet av den siste timen og -4.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mahina Token (MHNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mahina Token er $ 3.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MHNA er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.35M.