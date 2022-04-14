Magpie (MGP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Magpie (MGP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Magpie (MGP) Informasjon Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols. veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues: Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate.

Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income.

Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights. Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to: Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken.

Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue.

Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated. Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap. In the long term, Offisiell nettside: https://www.magpiexyz.io/ Kjøp MGP nå!

Magpie (MGP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Magpie (MGP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.15M $ 12.15M $ 12.15M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 480.40M $ 480.40M $ 480.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.28M $ 25.28M $ 25.28M All-time high: $ 0.21073 $ 0.21073 $ 0.21073 All-Time Low: $ 0.00789301 $ 0.00789301 $ 0.00789301 Nåværende pris: $ 0.02534223 $ 0.02534223 $ 0.02534223 Lær mer om Magpie (MGP) pris

Magpie (MGP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Magpie (MGP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MGP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MGP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MGPs tokenomics, kan du utforske MGP tokenets livepris!

MGP prisforutsigelse Vil du vite hvor MGP kan være på vei? Vår MGP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MGP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!