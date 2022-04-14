Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Informasjon Magnus is the first rollout of Arcadia's Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it's Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Offisiell nettside: https://magnus.arcadiagames.io/

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.11K $ 30.11K $ 30.11K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 550.00M $ 550.00M $ 550.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.75K $ 54.75K $ 54.75K All-time high: $ 0.00362559 $ 0.00362559 $ 0.00362559 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) pris

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAGNUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAGNUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAGNUSs tokenomics, kan du utforske MAGNUS tokenets livepris!

