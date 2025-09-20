Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005917 $ 0.00005917 $ 0.00005917 24 timer lav $ 0.00006378 $ 0.00006378 $ 0.00006378 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005917$ 0.00005917 $ 0.00005917 24 timer høy $ 0.00006378$ 0.00006378 $ 0.00006378 All Time High $ 0.00362559$ 0.00362559 $ 0.00362559 Laveste pris $ 0.00002209$ 0.00002209 $ 0.00002209 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -1.78% Prisendring (7D) +17.52% Prisendring (7D) +17.52%

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) sanntidsprisen er $0.00006125. I løpet av de siste 24 timene har MAGNUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005917 og et toppnivå på $ 0.00006378, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAGNUS er $ 0.00362559, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002209.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAGNUS endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -1.78% over 24 timer og +17.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.69K$ 33.69K $ 33.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.25K$ 61.25K $ 61.25K Opplagsforsyning 550.00M 550.00M 550.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Magnus Opus by Virtuals er $ 33.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAGNUS er 550.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.25K.