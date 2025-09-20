Dagens Magnify Cash livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MAG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Magnify Cash livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MAG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MAG

MAG Prisinformasjon

MAG teknisk dokument

MAG Offisiell nettside

MAG tokenomics

MAG Prisprognose

Magnify Cash Pris (MAG)

Ikke oppført

1 MAG til USD livepris:

--
----
-1.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Magnify Cash (MAG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:25:58 (UTC+8)

Magnify Cash (MAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00380421
$ 0.00380421$ 0.00380421

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-1.54%

-6.66%

-6.66%

Magnify Cash (MAG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAG er $ 0.00380421, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAG endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og -6.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Magnify Cash (MAG) Markedsinformasjon

$ 76.65K
$ 76.65K$ 76.65K

--
----

$ 83.35K
$ 83.35K$ 83.35K

809.27M
809.27M 809.27M

880,000,000.0
880,000,000.0 880,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Magnify Cash er $ 76.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAG er 809.27M, med en total tilgang på 880000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.35K.

Magnify Cash (MAG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Magnify Cash til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Magnify Cash til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Magnify Cash til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Magnify Cash til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.54%
30 dager$ 0+1.88%
60 dager$ 0-11.69%
90 dager$ 0--

Hva er Magnify Cash (MAG)

Magnify Cash makes lending and borrowing easy and secure with Decentralized Credit Markets (DCMs).

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Magnify Cash (MAG) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Magnify Cash Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Magnify Cash (MAG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Magnify Cash (MAG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Magnify Cash.

Sjekk Magnify Cashprisprognosen nå!

MAG til lokale valutaer

Magnify Cash (MAG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Magnify Cash (MAG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Magnify Cash (MAG)

Hvor mye er Magnify Cash (MAG) verdt i dag?
Live MAG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MAG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MAG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Magnify Cash?
Markedsverdien for MAG er $ 76.65K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MAG?
Den sirkulerende forsyningen av MAG er 809.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAG ?
MAG oppnådde en ATH-pris på 0.00380421 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MAG?
MAG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MAG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAG er -- USD.
Vil MAG gå høyere i år?
MAG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:25:58 (UTC+8)

