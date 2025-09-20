Magnify Cash (MAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00380421$ 0.00380421 $ 0.00380421 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -1.54% Prisendring (7D) -6.66% Prisendring (7D) -6.66%

Magnify Cash (MAG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAG er $ 0.00380421, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAG endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og -6.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Magnify Cash (MAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 76.65K$ 76.65K $ 76.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.35K$ 83.35K $ 83.35K Opplagsforsyning 809.27M 809.27M 809.27M Total forsyning 880,000,000.0 880,000,000.0 880,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Magnify Cash er $ 76.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAG er 809.27M, med en total tilgang på 880000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.35K.