Magnetix (MAG) Informasjon Magnetix (MAG) is a neuro religion that fuses the Law of Attraction with blockchain technology to create abundance. By practicing gratitude, visualization, and group manifestation, we strengthen our collective energy to attract opportunities and financial growth. The Magnetix Coin (MAG) serves as a symbol of focused intention and innovation, empowering individuals to manifest prosperity and success. Offisiell nettside: https://magnetixcoin.com/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1IhrsaLdEwhVVeorZnUNZP5gTRuJFGiBiMSkM5ZuAqQs/edit?usp=drive_link Kjøp MAG nå!

Magnetix (MAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Magnetix (MAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 203.56K $ 203.56K $ 203.56K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 203.56K $ 203.56K $ 203.56K All-time high: $ 0.03574572 $ 0.03574572 $ 0.03574572 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002026 $ 0.0002026 $ 0.0002026 Lær mer om Magnetix (MAG) pris

Magnetix (MAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Magnetix (MAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAGs tokenomics, kan du utforske MAG tokenets livepris!

MAG prisforutsigelse Vil du vite hvor MAG kan være på vei? Vår MAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAG tokenets prisforutsigelse nå!

