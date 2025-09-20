Magnetix (MAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0002373, 24 timer høy $ 0.00024866, All Time High $ 0.03574572, Laveste pris $ 0.00019737, Prisendring (1H) -0.14%, Prisendring (1D) -2.58%, Prisendring (7D) -1.85%

Magnetix (MAG) sanntidsprisen er $0.00024102. I løpet av de siste 24 timene har MAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002373 og et toppnivå på $ 0.00024866, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAG er $ 0.03574572, mens den rekordlave prisen er $ 0.00019737.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAG endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -2.58% over 24 timer og -1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Magnetix (MAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 242.27K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 242.27K, Opplagsforsyning 1000.00M, Total forsyning 999,997,660.1946812

Nåværende markedsverdi på Magnetix er $ 242.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAG er 1000.00M, med en total tilgang på 999997660.1946812. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 242.27K.