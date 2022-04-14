Magnet (MAGNET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Magnet (MAGNET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Magnet (MAGNET) Informasjon Offisiell nettside: https://pump.fun/8iWsK2WH3AGviQwAnt43zvc8yLy6QMUSuv8PK2A7pump

Magnet (MAGNET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Magnet (MAGNET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.72K $ 122.72K $ 122.72K Total forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Sirkulerende forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 122.72K $ 122.72K $ 122.72K All-time high: $ 0.01268702 $ 0.01268702 $ 0.01268702 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012274 $ 0.00012274 $ 0.00012274 Lær mer om Magnet (MAGNET) pris

Magnet (MAGNET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Magnet (MAGNET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAGNET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAGNET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAGNETs tokenomics, kan du utforske MAGNET tokenets livepris!

MAGNET prisforutsigelse Vil du vite hvor MAGNET kan være på vei? Vår MAGNET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAGNET tokenets prisforutsigelse nå!

