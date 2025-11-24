Magmar pris i dag

Sanntids Magmar (MGR) pris i dag er $ 0.00001549, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MGR til USD konverteringssats er $ 0.00001549 per MGR.

Magmar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,492.59, med en sirkulerende forsyning på 1.00B MGR. I løpet av de siste 24 timene MGR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00332085, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001549.

Kortsiktig har MGR beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Magmar (MGR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Magmar er $ 15.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MGR er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.49K.