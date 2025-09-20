Magicaltux (TUX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00639484$ 0.00639484 $ 0.00639484 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -1.68% Prisendring (7D) -10.41% Prisendring (7D) -10.41%

Magicaltux (TUX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TUX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TUX er $ 0.00639484, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TUX endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -1.68% over 24 timer og -10.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Magicaltux (TUX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 217.39K$ 217.39K $ 217.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 217.39K$ 217.39K $ 217.39K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Magicaltux er $ 217.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TUX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 217.39K.