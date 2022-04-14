Magic USDC Generator (MUG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Magic USDC Generator (MUG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Magic USDC Generator (MUG) Informasjon Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time. Offisiell nettside: https://magicusdcgenerator.com/ Kjøp MUG nå!

Magic USDC Generator (MUG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Magic USDC Generator (MUG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.57K $ 5.57K $ 5.57K Total forsyning: $ 954.94M $ 954.94M $ 954.94M Sirkulerende forsyning: $ 942.29M $ 942.29M $ 942.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.65K $ 5.65K $ 5.65K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Magic USDC Generator (MUG) pris

Magic USDC Generator (MUG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Magic USDC Generator (MUG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUGs tokenomics, kan du utforske MUG tokenets livepris!

